Apple: Was bringt die neue Partnerschaft mit Accenture?

in den vergangenen Jahren machte Apple immer wieder deutlich, dass man sich vom iPhone Absatz unabhängig machen möchte. Dafür beschreitet das Unternehmen mehrere Wege. So will es unter anderem mehr Wachstum bei Unternehmenskunden gewinnen. Speziell dafür hatte sich Apple auf mehrere Partnerschaften berufen. So zum Beispiel mit IBM, SAP aus Deutschland, Cisco und dem Accenture- Konkurrenten Deloitte. Vor allem Consulting-Unternehmen dürften für Apple eine gute Zugangsquelle zu weiteren Unternehmenskunden darstellen. Neben Deloitte geht Apple nun laut Medienberichten eine Partnerschaft mit Accenture ein.

Accenture ist eine Unternehmensberatung, die mit über 400.000 Mitarbeitern zu den größten Beratungsgesellschaften weltweit gehört. Davon sind 9.000 im Technologiesektor angesiedelt. Alleine das Segment soll per 2017 18,7 Mrd. US-Dollar an Umsatz erwirtschaften. Insgesamt hatte das Unternehmen per 2016 mehr als 30 Mrd. US-Dollar an Umsatz erzielt.

Der Plan sieht vor, innerhalb von Accentures Digital-Divisionen, Apple-Mitarbeiter zu involvieren, um im Verbund an der Entwicklung von iOS-Apps und digitalen Services zu arbeiten. Dabei soll der Fokus eben auch stark auf spezifische Tools für Unternehmenskunden gelegt werden. Über die Partnerschaft erhofft man sich mehr Erkenntnisse zu den Anforderungen von Unternehmenskunden und gleichzeitig Zugang zu weiteren Konzernen als Kunden. Bereits vor Kurzem konnte man Unternehmen wie Bank of America, VW oder Shell als Kunden gewinnen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.