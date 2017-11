Apple: Waren die Zahlen wirklich überzeugend?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Gestern nach US-Handelsende kamen sie endlich, die Quartalszahlen von Apple (ISIN: US0378331005). Waren die Ergebnisse überzeugend genug, um den Höhenflug der Aktie fortzusetzen? Auf den ersten Blick sicherlich. Der Gewinn lag mit 2,07 US-Dollar pro Aktie solide über der durchschnittlichen Analystenschätzung von 1,87 US-Dollar. Und der Kurs legte nachbörslich auf fas 174 US-Dollar zu (siehe grüner Punkt im Chart), es wird heute also ein neues Rekordhoch erreicht. Andererseits – ist das auch gleichbedeutend damit, dass die Zahlen wirklich gut waren?

Sollte man meinen, aber da wäre Vorsicht angebracht. Denn dass die Aktie nach Quartalszahlen stur gekauft wird, hat schon fast Tradition. Auch dann, wenn die Ergebnisse gar nicht so beeindruckend waren. Und wenn man bedenkt, dass Apple seit Jahresbeginn schon um die 50 Prozent gestiegen ist kann es nicht schaden, da etwas genauer hinzusehen.

Der Umsatz lag mit 52,6 Milliarden schon weniger deutlich über der Prognose von 50,7 Milliarden. Und die Zahl der Verkauften iPhones, der Cash-Cow des Unternehmens, mit 46,7 Millionen (Prognose 46,35 Millionen) noch knapper über der Erwartung. Wenn man bedenkt, dass Analysten grundsätzlich eher zu tief als zu hoch schätzen, gar nicht mal so grandios. Und zwei Dinge muss man bedenken:

Das entscheidende Quartal ist das jetzt laufende, vierte Quartal. Da macht Apple wegen Weihnachten einen weit höheren Umsatz, auf diese Gewinne kommt es an. Und zweitens ist die Frage, wie gut die neuen iPhones 8 und X ankommen, mit diesen Zahlen nicht beantwortet, obwohl der Ausbruch der Aktie aus dem im Chart erkennbaren Dreieck genau darauf basierte: Weil Gerüchte umgingen, das iPhone 8 laufe nicht, wie es anfänglich als Behauptung umging, fatal, sondern im Gegenteil absolut phantastisch. Aber das Modell 8 kam erst Ende September und konnte dadurch nur für wenige Tage zum Absatz des dritten Quartals beitragen. Und das Modell X liegt erst seit heute in den Läden. Aber genau um diese Frage drehte sich das Auf und Ab der Aktie in den letzten Wochen, was heißt:

Hier werden Vorschusslorbeeren verteilt, die erst noch verdient werden müssten! Wer hier aggressiv Long ist, sollte daher erwägen, seine Gewinne relativ eng abzusichern, ein Stoppkurs knapp unter dem Anfang September bei 164,95 US-Dollar markierten Hoch wäre da unbedingt zu überlegen.

