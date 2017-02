Apple: Vorteile durch Steuerreform?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

wie bei keinem anderen Unternehmen warten die Anhänger auf die Vorstellung neuer Produkte wie beim iPhone-Hersteller Apple. Das sieht man schon jetzt daran, dass viel über das neue iPhone 8 spekuliert wird, das noch in diesem Herbst vorgestellt werden soll. Entsprechend haben sich auch die Aktienanalysten mit der Thematik befasst. Hier der Überblick über die drei Einstufungen der letzten Woche:

Analystin Kathryn Huberty erwähnt zwar den Rückgang des Umsatzes auf dem chinesischen Markt. Dieser dürfe jedoch nicht überbewertet werden. Durch das neue iPhone-Modell würden im Reich der Mitte wieder ausreichend Kaufanreize gesetzt.

Vorteile durch Steuerreform?

Analystin Sherri Scribner (Deutsche Bank) geht ebenfalls davon aus, dass das iPhone 8 auf dem Markt gut ankommen werde. Sie warnt jedoch auch davor, sich zu viel von der Markteinführung zu versprechen. Die leichten Kursgewinne der Apple-Aktie in der letzten Zeit seien gerechtfertigt, viel Luft nach oben gebe es allerdings nicht mehr.

Analystin Simona Jankowski von der US-amerikanischen Investmentbank Goldman Sachs bezieht die geplante Steuerreform in den USA in ihre Betrachtungen mit ein. Das Fazit: die Aktionäre könnten per Dividende von der Rückführung der im Ausland erzielten Gewinne profitieren.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in US-Dollar (Abstand zum Kurswert in Prozent)

Morgan Stanley: „Overweight“ – 154,00 Dollar (+13 %)

Goldman Sachs: „Buy“ – 150,00 Dollar (+10 %)

Deutsche Bank: „Hold“ – 125,00 Dollar (-8 %)

