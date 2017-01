Apple: Von jetzt an nur noch ABWÄRTS?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Liebe Leser,

die Ära von Apple ist vorbei. Das zumindest behauptet Investor Peter Thiel, der vor allem für seine Investments in Facebook bekannt ist. Er verweist darauf, dass Smartphones heute der Welt gut bekannt sind und in diesem Segment schlicht keine Neuerungen zu erwarten sind. Schon jetzt sinken die Absatzzahlen des iPhones, welches das wichtigste Produkt von Apple darstellt. Im Oktober musste Apple zum ersten Mal seit 15 Jahren Rückgänge bei Umsatz und Gewinn ausweisen.

Ist Apple doch noch innovativ?

Ganz anders sieht die Situation bei einer Umfrage der Boston Consulting Group aus. 1.500 Manager rund um den Globus wurden dabei nach dem innovativsten Unternehmen der Welt gefragt und Apple konnte sich den Spitzenplatz sichern. Eine Umfrage allein hat natürlich nicht immer etwas mit der Realität zu tun, die fehlenden Innovationen bei Apple sind nicht von der Hand zu weisen. Es zeigt sich aber, dass die Experten den Tech-Riesen derzeit sehr unterschiedlich einschätzen. Große Hoffnungen liegen auf dem neuen iPhone, welches im September vorgestellt wird. Vielleicht kann Apple damit die Zweifler doch noch einmal überzeugen.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse