Apple: Verlieren die Chinesen das Interesse?

die schlechten Nachrichten für Apple scheinen einfach kein Ende zu kennen. Das Marktforschungsinstitut Kantar sorgt heute mal wieder für miese Stimmung mit einer Analyse der Smartphone-Märkte. Demnach verliert Apple vor allem in China an Boden, dem wichtigsten Markt weltweit. Laut den Ergebnissen der Analysten erreicht Apple hier mit seinem iPhone nur noch weniger als 20 Prozent Marktanteil. Heimische Konkurrenten wie Huawei oder Oppo sind hingegen auf dem Vormarsch und können mit günstigen und dennoch leistungsfähigen Geräten überzeugen.

Bessere Aussichten im Westen!

Immerhin kann Apple sich in Europa steigern. Vor allem im Vereinigten Königreich ist das iPhone gefragter denn je mit einem Marktanteil von 48,3 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier eine Verbesserung von satten 9 Prozent zu verbuchen. Auch in den USA sind die iPhones mit 31 Prozent Marktanteil noch immer die gefragtesten Smartphones, Samsung ist mit dem Galaxy S7 (Edge) aber dicht auf den Fersen. 29 Prozent aller verkauften Smartphones in den USA waren laut Kantar im Jahr 2016 eines dieser Modelle. Insgesamt kann Apple aber mit kleinen Erfolgen im Westen kaum die Rückgänge in Fernost kompensieren.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

