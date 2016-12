Apple: Unangefochten an der Spitze! (Alphabet, Microsoft)

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

an der Börse kann den Amerikanern keiner etwas vormachen. Schaut man sich nämlich die 14 wertvollsten Unternehmen an, so springt einen sofort der gute alte Uncle Sam entgegen. Alle 14 Konzerne stammen nämlich aus den USA. An der Spitze, wie sollte es auch anders sein, iPhone-Hersteller Apple.

Auch die Deutschen können punkten

Die vom Beratungsunternehmen EY präsentierte Auswertung der 100 wertvollsten Konzerne nach Marktkapitalisierung, macht die Dominanz des kalifornischen IT-Riesen ziemlich deutlich. Apple konnte seine Marktkapitalisierung seit Mitte des Jahres um über 15 Prozent auf knapp 625 Mrd. Dollar ausbauen. Die nachfolgenden zwei Ränge können ebenfalls zwei Tech-Giganten für sich entscheiden. Den zweiten Rang belegt der Google-Konzern Alphabet und auf Platz drei, schaffte es das Tech-Schwergewicht Microsoft. Aber auch Deutsche Firmen konnten sich in der Top 100 durchsetzen. Der Softwarehersteller SAP belegt mit einer Marktkapitalisierung von 103 Mrd. Dollar Platz 60 und entpuppt sich somit als weltvollster deutscher Konzern. Die Waldorfer stoßen mit dieser Wertung den Pharmariesen Bayer (Pl. 89) vom Thron. Siemens konnte ebenfalls seine Marktkapitalisierung verbessern und sich auf Rang 72 vortasten. Chemieriese BASF (Pl. 94) und Autohersteller Daimler (Pl. 99), runden die deutsche Performance in der Rangliste ab.

