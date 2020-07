Apple mit Stagnation statt Fortschritt!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Beim Technik-Riesen Apple dürfte man als Anleger derzeit eher kritisch den Aktienverlauf verfolgen. Hier gibt es derzeit nicht wirklich Grund zur Freude und man wartet darauf, dass die Aktie endlich wieder aus dem Quark kommt. Die Wochen und Monate zuvor konnte man stets leichte Fortschritte verzeichnen, mittlerweile wirkt der Kursverlauf sehr schläfrig und es tut sich nichts mehr.

Anleger-Tipp: Kann Apple aus diesem Negativtrend herauskommen? Wohin die Reise geht, lesen Sie in unserem exklusiven Sonderreport zu dieser Aktie. Einfach hier klicken.

Das kalifornische Unternehmen weiß derzeit einfach nicht zu begeistern und gibt den Anlegern keinen Grund, hierauf sein Geld zu setzen. Nachdem vor kurzer Zeit der Kurs um mehr als 20 Euro eingebrochen ist, kam einfach nichts mehr und man weiß als Aktionär nicht so richtig, woran man überhaupt ist. Apple sollte das Verhalten der Anleger als Auftrag verstehen, wieder für Furore zu sorgen und die Anleger auf ihre Seite zu ziehen.

Die aktuellen Zahlen, die Apple auf dem Anlegermarkt hinzunehmen hat, sind auf jeden Fall keine guten Nachrichten. Es steht am heutigen Dienstag bislang ein Minus von 0,25 Prozent und 0,80 Euro zu Buche. Somit verringert sich der Wert der Anteilsscheine auf 322,05 Euro und läuft Gefahr, auch noch unter die 320 Euro zu fallen. Apple steht nun also in der Pflicht, wieder Gas zu geben, um das Vertrauen der Anleger zu rechtfertigen!

Fazit: Ob Apple nun wieder durch die Decke geht und die Aktionäre hohe Gewinne erwarten, erfahren Sie in unserem exklusiven Sonderreport zu diesem Wertpapier. Diesen können Sie hier abrufen.