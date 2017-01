Apple an der Spitze! (Alphabet, Microsoft)

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

mit der Intensität eines Blitzes schlugen letzte Woche die News zu Apple bei den Anlegern ein. Denn die vom Beratungsunternehmen EY präsentierte Auswertung der 100 wertvollsten Konzerne nach Marktkapitalisierung machte die Dominanz des kalifornischen IT-Riesen ziemlich deutlich. Wie werden die Anleger davon profitieren?

Apple ist Nummer Eins! Die Amerikaner mischen an der Börse ganz vorne mit, den wenn man sich die 14 wertvollsten Unternehmen anschaut, so wird schnell klar, dass alle 14 Konzerne aus den USA stammen. An der Spitze ist dabei iPhone-Hersteller Apple.

Apple punktet deutlich! Das Unternehmen hat seine Marktkapitalisierung seit Mitte des Jahres um über 15 Prozent auf knapp 625 Mrd. Dollar ausbauen können. Gleich danach kommt der Google-Konzern Alphabet und auf Platz drei, schaffte es das Tech-Schwergewicht Microsoft.

Auch Deutschland ist vertreten! In der Top 100 konnten sich auch einige deutsche Firmen durchsetzen. So belegte etwa der Softwarehersteller SAP mit einer Marktkapitalisierung von 103 Mrd. Dollar Platz 60 und entpuppt sich somit als wertvollster deutscher Konzern. Danach kommen der Pharmariese Bayer (Pl. 89), Siemens konnte sich auf Rang 72 vortasten, der Chemieriese BASF auf Pl. 94 und der Autohersteller Daimler landete auf Pl. 99.

Dass Apple so gut dasteht verwundert kaum. Doch kann das Unternehmen auch seine Anleger weiterhin überzeugen? Wir bleiben für Sie dran.

