Apple: So machen sie sich mächtige Feinde!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) bereitet sich darauf vor, sein Werbegeschäft zu erweitern, auch wenn es neue Datenschutzregeln für iPhones einführt, die das Werbegeschäft von Rivalen wie Facebook Inc. (NASDAQ:FB) schaden könnte, berichtete die Financial Times am Mittwoch.

Was geschah

Apple plant, einen zweiten Werbeplatz im Bereich “vorgeschlagene” Apps in seiner App Store-Suchseite hinzuzufügen, so der Bericht unter Berufung auf zwei Personen, die mit den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung