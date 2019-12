Apple: Sind das erste Ermüdungserscheinungen?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

In den vergangenen Monaten ist die Apple-Aktie mit einer beeindruckenden Dynamik auf neue Allzeithochs vorgerückt. Das letzte Hoch in dieser Reihe wurde am Montag bei 268,25 US-Dollar ausgebildet. Es lag aber nur um bescheidene 25 Cent über dem Hoch vom 19. November bei 268,00 US-Dollar.

Da der Kurs anschließend Gewinnmitnahmen verzeichnete und am Dienstag Gap down eröffnete, ermäßigte sich die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung