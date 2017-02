Apple: Seht alle her – so wird das gemacht!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

der Technologieriese Apple hat sich eindrucksvoll zurückgemeldet und mit den Zahlen zum ersten Quartal des bis Ende September laufenden Geschäftsjahres ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Nach drei Quartalen in Folge mit rückläufigen Zahlen konnte nun ein Umsatzplus von 3,3 Prozent auf 78,4 Mrd. Dollar verzeichnet werden. Die zuletzt beobachtete Absatzschwäche beim Hauptumsatztreiber iPhone war wie weggeblasen. Schlussendlich gingen im Zeitraum Oktober bis Dezember 78,29 Millionen Geräte über die Ladentheken, 3,5 Mio. mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Schätzungen der Analysten wurden klar übertroffen.

Des einen Leid ist des anderen Freud

Ganz nebenbei konnte der US-Konzern damit auch am Hauptkonkurrenten Samsung vorbeiziehen, der laut dem Marktforschungsinstitut Strategy Analytics auf 77,5 Mio. verkaufte Smartphones kam. Profitieren konnte Apple selbstredend auch von der Akku-Panne beim Samsung „Galaxy Note 7“ und dem damit verbundenen Verkaufsstopp.

Eigentlich sollte das Gerät in den Wettbewerb mit den neuesten Apple-Modellen iPhone „7“ und „7 Plus“ geschickt werden. Doch daraus wurde wie gesagt nichts. Entsprechend groß war die Nachfrage nach der neuen 7er-Serie. Die Kunden ließen sich auch nicht von den extrem hohen Preisen abschrecken. Nie zuvor war die Nachfrage nach einem Plus-Modell derart groß. Dabei schlägt das Gerät bei Amazon in der 128 GB-Ausführung mit einem Kaufpreis von knapp 1.000 Euro zu Buche.

Wann fällt das Allzeithoch?

An der Börse wurde das Quartalsergebnis mit Begeisterung aufgenommen. Die Aktie machte einen kräftigen Sprung nach oben auf ein neues 18-Monats-Hoch. Damit rückt auch das Allzeithoch aus dem Frühjahr 2015 (134,54 Dollar) immer näher. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit – vielleicht sogar von Tagen – bis diese Marke fällt.

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

