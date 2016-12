Apple: Schwere DEFEKTE beim iPhone 7 Plus!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Liebe Leser,

in den letzten Jahren wurde beinahe jedes neue iPhone von schwerwiegenden Hardwareproblemen geplagt. Prominente Beispiele sind das Antennenproblem beim iPhone 4S und ein allzu leicht zu verbiegendes iPhone 6 Plus. Beim aktuellen iPhone 7 Plus zeichnen sich jetzt schon wieder eklatante Mängel ab. Im Internet gibt es immer mehr Berichte über Probleme mit der Kamera bei einigen Geräten. Schon nach dem Auspacken soll diese überhaupt nicht funktionieren, oder einen Farbstich zusammen mit einer Warnmeldung zur Temperatur präsentieren, obwohl das Gerät nur handwarm sei.

Problematik offenbar bekannt!

Glaubt man den Berichten, weiß Apple über das Problem bestens Bescheid. Beim Versuch, ein solches Gerät auszutauschen, soll es keinerlei Probleme gegeben haben. Ohne Murren oder Verweise auf Selbstverschulden, wie es bei Apple häufig vorkommt, erhalten Kunden ein neues iPhone oder das Kameramodul wird kostenfrei ausgetauscht. Öffentlich zugegeben hat Apple jedoch nichts und damit ist auch weiterhin nicht zu rechnen. Selbst wenn das Thema noch größere Dimensionen annimmt, so wird Apple selbst wohl von nur einer „kleinen Menge“ an betroffenen Nutzern sprechen, wie schon in der Vergangenheit. Bei mehr als 100 Millionen verkaufter Geräte ist das nicht mal falsch, eine Million Fehler sind hier in Relation immer noch „wenig“.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse