Apple: Schaffen die Käufer die Wende?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Ihr 2018er Jahreshoch bildete die Apple-Aktie am 3. Oktober 2018 auf dem Niveau von 233,47 US-Dollar aus. Anschließend ging der Wert in eine Korrektur über, die den Kurs bis zum 3. Januar auf 142,00 US-Dollar zurückfallen ließ. Es folgte ein dynamischer Anstieg, der die Aktie am 6. Februar bis auf 175,57 US-Dollar vordringen ließ.

Auch im März und April folgte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung