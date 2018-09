Apple: Rückenwind durch neue iPhones!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Am Donnerstag ging die Apple-Aktie mit einem Plus von ca. 2,4% aus dem Nasdaq-Handel. Das 12-Monats-Hoch war da signifikant weniger als 2% entfernt. Mit anderen Worten: Noch ein fester Tag, und die Aktie steht auf neuem 12-Monats-Hoch. Was heißt hier 12-Monats-Hoch – Allzeit-Hoch! Insofern kamen die zuvor vom Unternehmen vorgestellten Produkte offenbar recht gut an. Vielleicht gefiel potenziellen und tatsächlichen Investoren

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.