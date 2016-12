Apple: Rennen jetzt die Billig-Zulieferer davon?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Donald Trump ließ während seines Wahlkampfes keinen Zweifel daran, die heimische US-Wirtschaft zu stärken. Für Trump bedeutet dies beispielsweise eine Erhöhung der Zölle auf Importwaren. Viele US-amerikanische Firmen sind jedoch auf die günstig hergestellten Importwaren ihrer ausländischen Zulieferer angewiesen. Trumps Vorpreschen in jener Sache zwingt die betroffenen Unternehmen nun, über Alternativen nachzudenken.

Auch beim kalifornischen Tech-Riesen Apple schaut man derzeit argwöhnisch auf die Amtseinführung im Januar und auf die kommenden Jahre der Trump-Regentschaft. Derzeit findet die Hardwarefertigung der mobilen Endgeräte des Konzerns in Fernost statt und wird dort von diversen Zulieferern verhältnismäßig preiswert bewerkstelligt.

Wie der Branchenexperte AppleInsider nun unter Berufung auf Angaben des Zulieferers Lens Technologies berichtet, wolle jener Anbieter dessen Operationen nicht in die USA ausweiten. Die chinesische Tech-Firma begründet ihre Entscheidung mit den zu erwartenden höheren Löhnen in den USA. AppleInsider teilte weiterhin mit, dass zusätzliche nicht namentlich genannte Apple-Zulieferer die Bedenken einer Operationsverlagerung in die USA teilen.

Bereits im Juni dieses Jahres soll Apple eine mögliche Produktionsverlagerung in die USA in Prüfung gestellt haben. Terry Gou, Chef beim Hauptzulieferer Foxconn, sieht der Zukunft pessimistisch entgegen und gibt an, dass die Fertigungsverlagerung in die USA zu verdoppelten Kosten führen würde.

Etablierte Konventionen auf dem Prüfstand

Ob sich der vermeintliche Masterplan des frisch gewählten New Yorkers schlussendlich als zukunftsweisende Agenda herausstellen wird, kann man derzeit freilich noch nicht abschätzen. Fakt ist jedoch, dass die Wahl Trumps dazu führt, dass etablierte Konventionen auf den Prüfstand gestellt werden.

