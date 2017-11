Apple: Rekordrausch – geht es jetzt so weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple ist in die Schlagzeilen geraten. Denn das Unternehmen gehört zu denen, die in sogenannten Offshore-Regionen Steuern sparen wollten, vermeldet ein Netzwerk investigativer Journalisten, das die „Paradise Papers“ veröffentlicht hat. Dies sollte jedoch stimmungsmäßig die einzige negative Meldung dieser Tage bleiben. Die Aktie ist ersichtlich in einem starken Aufwärtstrend. Dies betrifft vor allem die charttechnische und die technische Seite. Der Wert hat binnen einer Woche rund 5 % aufgesattelt. In zwei Wochen ging es um annähernd 12 % nach oben. Damit ist Apple wieder zurück in der Spur.

Am 6. November wurde beim Stand von 150,18 Euro ein neues Allzeithoch realisiert. In den nächsten Tagen dürfte dieses Top weiter nach oben geschoben werden. Dann seien sogar Kurse von etwa 200 Euro möglich, so die charttechnischen Spezialisten. Nach unten hin ist die Aktie zwischen 125 und 135 Euro relativ gut abgesichert, da der Kurs hier hin- und herschwankte. Fundamental orientierte Analysten sind zu 85 % der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. Nur 15 % wollen derzeit „halten“, niemand aber plädiert für einen „Verkauf“.

Technische Analysten: Jetzt ist alles klar!

Nach längerem Hin und Her ist die Aktie auch aus Sicht von technischen Analysten wieder in einem Aufwärtstrend. Der GD200 wurde inzwischen um mehr als 13 % distanziert. Dies spricht für einen stabilen Hausse-Modus!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.