Apple: Der Rekordlauf geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Liebe Leser,

Apple musste zum Auftakt in die neue Woche einen kleinen Rücksetzer hinnehmen. Dennoch befindet sich die Aktie auf dem Weg zu Notierungen in Höhe von 200 Euro, urteilen die Chartanalysten. Dies würde einem Kursaufschlag von mehr als 30 % entsprechen. Die Aktie ist in den beiden vergangenen Wochen um insgesamt fast 6 % nach oben geklettert. 13 % beträgt das Plus der zurückliegenden vier Wochen. Dementsprechend gut ist die Stimmung insgesamt. Zuletzt beklagten Techniker die Empfindlichkeit des neuen Smartphones iPhone X. Dagegen möchte Apple nun mit einem neuen Entwurf für die Software reagieren. Insofern könnte sich dieses Problem im anstehenden Weihnachtsgeschäft schnell in Wohlgefallen auflösen.

Deshalb sind auch noch 85 % aller Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 15 % wollen derzeit „halten“, während niemand „verkauft“. Das erste Kursziel der Chartanalysten liegt bei 151,55 Euro, dem bisherigen Allzeithoch vom 8. November 2017. Darüber sind keine Widerstände mehr sichtbar, sodass 200 Euro als runde Marke ins Visier geraten. Nach unten hin ist die Aktie zwischen 120 und 135 Euro relativ gut geschützt.

Apple: Technische Analysten freuen sich

Technische Analysten sind insgesamt der Meinung, die Aktie von Apple befinde sich im Aufwärtstrend. Die Kurse verlaufen deutlich über den gleitenden Durchschnittskursen. Der GD200 ist knapp 13 % entfernt. Dies deutet auf neue Kurssteigerungen hin.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.