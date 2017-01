Apple im RÜCKWÄRTSGANG?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Liebe Leser,

zum neuen Jahr hellt sich die Stimmung beim leicht angeschlagenen Tech-Riesen Apple nicht auf. Stattdessen berichtet die Seite „Nikkei Asian Review“, dass die Produktion des iPhone 7 im ersten Quartal um rund 10 Prozent heruntergefahren werden soll. Grund dafür sollen Verkaufszahlen sein, die deutlich unter den ursprünglichen Erwartungen liegen. Schon im September gab es Gerüchte, wonach die Produktion um 20 Prozent verringert wurde. Es mehren sich damit die Anzeichen, dass das iPhone nicht mehr an die Erfolge alter Tage anschließen kann.

Apple braucht Innovationen!

Dass Apples Ruf mehr und mehr leidet, liegt nach Meinung der Experten vor allem an fehlenden Innovationen. Während die Konkurrenz im Android-Segment beinahe monatlich frische Ideen vorstellt und dabei auch vor Experimenten nicht zurückscheut, betreibt Apple jetzt schon seit Jahren vornehmlich Produktpflege und lässt den Erfindergeist vergangener Zeiten vermissen. Noch handelt es sich zwar nur um unbestätigte Gerüchte bei den Verkaufszahlen. Jene sind aber derart zahlreich, dass zumindest ein Funken Wahrheit dran sein muss. Ein Verkaufseinbruch beim iPhone hätte für Apple dramatische Folgen, handelt es sich doch um das mit Abstand wichtigste Produkt im Portfolio.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse