Apple: Quartalsergebnisse im Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Liebe Leser,

in der vergangenen Woche hat Apple die Ergebnisse per viertes Geschäftsquartal veröffentlicht. Diese fielen deutlich über den Erwartungen der Analysten aus, sodass die Aktie die letzte Woche mit insgesamt einem Plus von 5,59 % geschlossen hat. Was den Anlegern besonders gefallen hatte, war unter anderem mit hoher Wahrscheinlichkeit die Umsatzprognose für den begonnenen “Holiday Quarter”. Das Unternehmen hat die Prognose auf 84-87 Mrd. US-Dollar angehoben. Erwartungen der Analysten lagen im Mittel bei 84,5 Mrd. US-Dollar.

Umsatz und Nettoergebnis deutlich über den Erwartungen

Insgesamt hat Apple per Q4 2016/17 einen Umsatz von 52,6 Mrd. US-Dollar erzielt. Die Erwartung der Analysten lag bei 50,7 Mrd. US-Dollar. Netto verdiente Apple 18,9 % mehr als im Vorjahr, das Ergebnis je Aktie stieg dabei um 24 % auf 2,07 US-Dollar. Analysten gingen im Mittel von 1,87 US-Dollar aus. Auch bei den Absatzzahlen konnte man größtenteils überzeugen.

Rekordumsätze im Service-Segment

Der Absatz des iPhones lag bei 46,7 Mio. bei einer Erwartung von 46,1 Mio – ein leichter Rückgang von 0,3 %. Der iPad-Absatz fiel hingegen mit 10,3 Mio. 10,75 % höher aus als im Vorjahresquartal. Der Absatz von Mac-Computern stieg ebenfalls um 11 %. Besonders positiv stach das Segment “Services” hervor, worunter Umsätze des App Stores sowie Apple Music fallen. Das Segment verzeichnete einen Rekordumsatz. Der Anstieg betrug gegenüber dem Vorjahr 34 % und im Vergleich zum Vorquartal 17 %. Auch das könnte zur Anlegereuphorie beigetragen haben, befindet sich Apple doch derzeit in einer Phase, in der es sich unabhängiger vom iPhone machen möchte.

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.