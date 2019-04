Apple Pay und Google Pay bei JET / Einfach per Handy zahlen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Hamburg (ots) -Das kontaktlose Zahlen per Mobiltelefon wird immer beliebter. UndJET ist dabei: An allen JET Tankstellen ist die Zahlung sowohl mitApple Pay als auch mit Google Pay möglich.Neben dem Zahlen mit Bargeld, Debit- oder Kreditkarte nutzen auchin Deutschland immer mehr Menschen das Mobiltelefon als praktisches,kontaktloses Zahlungsmittel. Nur wenige Monate nach dem Marktstartvon Apple Pay und Google Pay haben sich bereits mehrere 100.000Nutzer in Deutschland für die neuen Zahldienste registriert. Geradewenn es schnell gehen soll, haben die neuen Bezahlarten Vorteile - esgenügt, das Mobiltelefon oder eine Smartwatch mit entsprechenderFunktion an das Zahlterminal des Händlers zu halten, schon wird diegewünschte Zahlung eingeleitet und sicher autorisiert."Wir haben den Anspruch, unseren Kunden das Leben bei jedem Besuchan einer unserer Tankstellen leichter zu machen und dafür auch neueTechnologien zu nutzen - deshalb akzeptieren alle JET Tankstellen inDeutschland die Zahlarten Apple Pay und Google Pay", erklärt OliverReichert, Retail Manager Germany, JET Tankstellen Deutschland GmbH.Die JET Tankstellen Deutschland GmbH verfügt bundesweit über einTankstellennetz aus mehr als 660 JET Stationen. JET ist seit 1970erfolgreich auf dem deutschen Markt tätig und steht fürMarkenkraftstoff zum günstigen Preis, was immer wieder durchunabhängige Untersuchungen bestätigt wurde. JET ist zum wiederholtenMal in Folge die beliebteste Tankstellenmarke in Deutschland (Quelle:YouGov/Handelsblatt) und wurde von den Lesern der Auto Bild erneutzur besten Tankstellenmarke in der Kategorie "Preis" gewählt.www.jet-tankstellen.dePressekontakt JET:coast communicationElbberg 6c, 22767 HamburgTel.: 040/38 02 35-0e-mail: home@coast-communication.deOriginal-Content von: JET Tankstellen Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell