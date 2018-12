Apple Pay jetzt für Visa Karteninhaber in Deutschland verfügbar - einfach, sicher und privat bezahlen / Visa Karteninhaber können Apple Pay weltweit an allen kontaktlosfähigen Bezahlterminals nutzen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Frankfurt am Main (ots) -Visa Inc. (NYSE:V) gibt heute bekannt, dass Visa Karteninhaber dercomdirect, der Hanseatic Bank und der HypoVereinsbank in Deutschlandab sofort Apple Pay nutzen können. So wird das mobile Bezahleneinfach, sicher und privat. Erstmals in Deutschland verfügbar,ermöglicht es der Service Verbrauchern auf Basis der kontaktlosenTechnologie und des Visa Token Service schnell und sicher zubezahlen.Bei Apple Pay kommt dieselbe Visa Technologie zum Einsatz wie beimkontaktlosen Bezahlen per Visa Karte, bei der eine Handbewegung zumBezahlen ausreicht. Visa Karteninhaber können mit ihrem iPhone oderihrer Apple Watch an allen kontaktlosen Bezahlterminals weltweitbezahlen. Laut Handelsverband HDE werden bis Ende 2018 bereits rund80 Prozent der Terminals im deutschen Handel kontaktloseTransaktionen akzeptieren. Bis 2020 wird an allen Bezahlterminals imHandel kontaktloses Bezahlen mit Visa Karten möglich sein - und damitauch das Bezahlen mit Apple Pay per iPhone oder Apple Watch.Sicherheit und Datenschutz sind zentrale Elemente von Apple Pay.Wird mit einer hinterlegten Visa Karte per Apple Pay bezahlt, dannist die tatsächliche Kartennummer weder auf dem mobilen Gerät nochauf den Servern von Apple gespeichert. Stattdessen wird eineindividuelle Gerätenummer erzeugt, verschlüsselt und sicher im SecureElement auf dem Gerät gespeichert. Jede Transaktion wird mit einemeinmaligen und eindeutigen dynamischen Sicherheitscode autorisiert.Die Tokenisation-Technologie von Visa - der Visa Token Service -macht Zahlungen, die online oder auf dem Smartphone getätigt wurden,einfach und sicher, indem die Kartendaten von Kunden durch eineindividuelle Gerätenummer (einen "Token") ersetzt werden. So werdenvertrauliche Konto- und Karteninformationen der Kunden niemalsweitergegeben, was eine zusätzliche Sicherheitsebene im digitalenBezahlverkehr bedeutet."Visa möchte sicheres digitales Bezahlen in Deutschlandermöglichen, um Verbrauchern ein bequemeres und reibungsloseresEinkaufserlebnis als Alternative zu Bargeld zu bieten. Die Einführungvon Apple Pay in Deutschland, unterstützt von unsererToken-Technologie, ist ein entscheidender Moment, der unsererAuffassung nach die Art und Weise verändern wird, wie Verbraucher inDeutschland bezahlen", sagt Albrecht Kiel, Regional Managing DirectorCentral Europe bei Visa. "Wie bei allen anderen mobilenBezahllösungen mit Visa wandert die Visa Karte einfach in das iPhoneoder die Apple Watch - so genießen Verbraucher denselben Schutz wiebeim Bezahlen mit ihrer physischen Visa Karte."Apple Pay ist sehr einfach einzurichten und Nutzer erhaltenweiterhin alle Vorteile, die Visa ihnen bietet, wie Betrugsschutz beinicht autorisierten Einkäufen und breite internationale Akzeptanz. ImHandel funktioniert Apple Pay mit dem iPhone SE, iPhone 6 unddarauffolgenden Modellen sowie mit der Apple Watch.Auch das Einkaufen per Apps und auf Websites, die Apple Payakzeptieren, ist einfach: Einfach Touch ID benutzen oder zweimal aufdie Seitentaste klicken und auf das iPhone X schauen, um sich mitFace ID zu authentifizieren. Es müssen keine langen Kontoformularemanuell ausgefüllt werden oder wiederholt Versand- undRechnungsinformationen eingegeben werden. Beim Bezahlen von unterwegsüber Apps oder in Safari funktioniert Apple Pay mit dem iPhone 6 undspäteren Modellen, mit dem iPhone SE, dem iPad Pro, iPad (5.Generation), iPad Air 2, iPad mini 3 und neueren Geräten. Apple Paykann außerdem über Safari auch auf jedem Mac verwendet werden, der inoder nach 2012 eingeführt wurde und auf dem macOS Sierra installiertist. Dabei muss die Zahlung mit dem iPhone 6 oder neueren Modellen,mit einer Apple Watch oder mit Touch ID auf dem neuen MacBook Pro undMacBook Air bestätigt werden.Mehr Informationen zu Apple Pay:https://www.apple.com/de/apple-pay/Über Visa Inc.Visa Inc. (NYSE:V) ist weltweit führend beim digitalen Bezahlen.Unser Ziel ist es, die Welt mithilfe des innovativsten,zuverlässigsten und sichersten Bezahlnetzwerks zu verbinden. Damitwollen wir Verbrauchern, Unternehmen und Volkswirtschaften Wachstumermöglichen. VisaNet, unser fortschrittliches globales Netzwerk fürTransaktionsabwicklung, bietet weltweit sicheres und zuverlässigesBezahlen. Es ermöglicht die Abwicklung von 65.000 Transaktionen pro Sekunde. Visa legt seinen Fokus auf Innovationen und treibt damit das rasche Wachstum des vernetzten Handels auf jedem Gerät voran. Visa will es Verbrauchern ermöglichen, an jedem Ort und zu jeder Zeit bargeldlos zu bezahlen. Während sich die Welt von einer analogen hin zu einer digitalen bewegt, setzt Visa seine Marke, Produkte und Mitarbeiter sowie sein Netzwerk ein, um die Zukunft des Handels mitzugestalten.