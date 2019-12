Apple Pay jetzt auch für Mastercard-Inhaber der Commerzbank, Norisbank und Sparkassen verfügbar - Einfache und sichere Zahlungsmethode (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Frankfurt/Main (ots) - Ab sofort unterstützen die Commerzbank, die Norisbank unddie Sparkassen-Finanzgruppe Apple Pay, das eine einfache und sichere Bezahlungermöglicht. Kunden können mit Apple Pay auf iPhone, Apple Watch, iPad und Macschnell und bequem in Geschäften, in Apps und auf Webseiten einkaufen. Inhabereiner Mastercard dieser Kartenherausgeber können nun mit ihrem iPhone oder ihrerApple Watch genauso einfach, schnell und sicher bezahlen wie mit einerkontaktlosen Karte."Mobile Technologien verändern unseren Alltag und damit auch unsere Einkaufs-und Zahlungsgewohnheiten. Mobiles und kontaktloses Bezahlen gewinnt auch inDeutschland stetig an Bedeutung. Daher freuen wir uns, dass nun noch mehrdeutsche Kartenherausgeber Apple Pay als sichere und zuverlässige Zahlungsoptionanbieten", sagt Peter Bakenecker, Divisional President Deutschland & Schweiz beiMastercard. "Unser Ziel ist es, mit der internationalen Infrastruktur vonMastercard den Menschen weltweit ein einfaches und bequemes Einkaufserlebnis mitdem iPhone und der Apple Watch zu bieten."Von den 52,9 Millionen Mastercard-Akzeptanzstellen weltweit können Nutzerbereits an neun Millionen Stellen kontaktlos mit Karte, Smartphone oder Wearablebezahlen. Bis zum Jahr 2020 sollen innerhalb der EU alle Kassenterminals, dieMastercard akzeptieren, die kontaktlose Bezahltechnologie unterstützen.Sicherheit und Datenschutz stehen bei Apple Pay im Mittelpunkt. Wenn Sie mitApple Pay eine Kredit- oder Debitkarte verwenden, werden die tatsächlichenKartennummern weder auf dem Gerät noch auf den Apple Servern gespeichert.Stattdessen wird eine eindeutige Gerätenummer zugewiesen, verschlüsselt undsicher auf dem verwendeten Gerät gespeichert. Jede Transaktion wird mit einemeinmaligen dynamischen Sicherheitscode autorisiert.Die sichere MDES-Plattform (Mastercard Digital Enablement Service) vonMastercard setzt die fortschrittlichsten Zahlungstechnologien - EMV,Tokenisierung, Kryptographie und Biometrie - ein, um den Schutz derInformationen der Karteninhaber sicherzustellen. Wird eine Mastercard für dasBezahlen mit Apple Pay verwendet, wird ein sogenannter Token erstellt, sobalddie Mastercard in der Apple Wallet App hochgeladen wird. Der Token, einealternative Nummer, die mit dem Gerät verknüpft ist, kann nur für Bezahlvorgängemit diesem Gerät verwendet werden.Schon heute werden in Europa 13 Prozent aller kontaktlosenMastercard-Transaktionen im Laden über mobile Geräte abgewickelt - Tendenzsteigend. Laut GfK-Studie schätzen die Konsumenten beim kontaktlosen Bezahlenvor allem, dass es wesentlich schneller (53 Prozent) und einfacher (33 Prozent)als mit anderen Bezahlverfahren funktioniert. Fast jeder Zweite (49 Prozent) hatin den letzten zwölf Monaten schon mindestens einmal kontaktlos mit Karte oderSmartphone bezahlt. Weitere 18 Prozent planen es auszuprobieren.Apple Pay ist einfach einzurichten und Nutzer können gleichzeitig alle Vorteileund Garantien einer Mastercard-Transaktion genießen, zum Beispiel Cashback undVersicherungsschutz. Mit dem iPhone und der Apple Watch können Kunden inGeschäften, Restaurants, Taxis, an Automaten und vielen anderen Orten mit ApplePay bezahlen. Beim Einkaufen in Apps oder im Internet mit Safari müssen keinelangwierigen Anmeldeformulare, Versand- oder Rechnungsinformationen wiederholtausgefüllt werden. Jeder Apple Pay-Kauf wird mit einem Blick oder mit einerBerührung per Face-ID oder Touch-ID beziehungsweise mit dem Passwort des Gerätsauthentifiziert.Apple Pay ist seit Dezember 2018 in Deutschland verfügbar und funktioniertbereits für Inhaber von Mastercard Kredit-, Debit-, Business- und Prepaidkartender Kartenherausgeber boon (Wirecard), bunq, Consors Finanz, Deutsche Bank, DKBDeutsche Kreditbank, Edenred, Fidor Bank, HypoVereinsbank, Monese, N26, Netbank,o2 Banking, Revolut, Viabuy und VIMpay.Mehr Informationen zum kontaktlosen und mobilen Bezahlen: http://ots.de/KUn7OPWeitere Informationen zu Apple Pay: https://www.apple.com/de/apple-pay/Über MastercardMastercard (NYSE: MA) ist ein internationales Technologieunternehmen imZahlungsverkehr. Unser globales Zahlungsabwicklungsnetzwerk verbindetKartenbesitzer, Banken, Händler, Regierungen und Unternehmen in über 210 Ländernund Gebieten. Die Produkte und Leistungen von Mastercard gestalten diealltäglichen Handelsgeschäfte für alle Beteiligten einfacher, sicherer undeffizienter. Das gilt für Einkaufen und Reisen ebenso wie fürUnternehmensführung und die Verwaltung von Finanzen. Folgen Sie uns auf Twitter@MastercardDE, reden Sie mit im Beyond the Transaction Blog und abonnieren Siedie neuesten Nachrichten im Engagement Bureau.Pressekontakt:Juliane Schmitz-EngelsHead of Communications Germany and SwitzerlandJuliane.Schmitz-Engels@mastercard.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/113997/4463694OTS: Mastercard DeutschlandOriginal-Content von: Mastercard Deutschland, übermittelt durch news aktuell