Apple Pay ist ab heute für Mastercard-Inhaber in Deutschland verfügbar (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) -Seit heute ist Apple Pay für Mastercard-Karteninhaber inDeutschland verfügbar.Inhaber von Mastercard Kredit-, Debit-, Business- undPrepaidkarten der Kartenherausgeber boon (Wirecard), bunq, DeutscheBank, Edenred, Fidor Bank, HypoVereinsbank, N26, o2 Banking undVIMpay können nun an den Kassen mit ihren Apple-Geräten genausoeinfach bezahlen wie mit einer kontaktlosen Karte.Sicherheit und Datenschutz sind zentral für Apple Pay undMastercard. Apple Pay basiert auf der sicheren Mastercard DigitalEnablement Service (MDES) Plattform. MDES setzt diefortschrittlichsten Zahlungstechnologien - EMV, Tokenisierung,Kryptographie und Biometrie - ein, um den Schutz der Informationender Karteninhaber zu garantieren. Wird eine Mastercard für das mobileBezahlen mit Apple Pay verwendet, wird die tatsächliche Kartennummerweder auf dem Gerät noch auf den Apple-Servern gespeichert. Sobalddie Mastercard in der Apple-Wallet hinterlegt ist, wird statt der16-stelligen Kartennummer ein sogenannter Token - eine alternativeNummer - erstellt, die mit dem Gerät verknüpft ist und nur fürBezahlvorgänge mit diesem Gerät verwendet werden kann."Wir freuen uns, dass wir zusammen mit Apple und deutschenKartenherausgebern diese neue, sichere und bequeme mobileZahlungsoption nach Deutschland bringen. In einer Zeit, in der immermehr Deutsche die Möglichkeiten des mobilen und kontaktlosenBezahlens nutzen, treiben wir gemeinsam Innovationen imZahlungsverkehr voran", sagt Peter Bakenecker, Divisional PresidentDeutschland & Schweiz bei Mastercard. "Unser Ziel ist es, denMenschen ein einfaches und bequemes Einkaufserlebnis zu bieten, dasalle Vorteile und Garantien einer Mastercard-Transaktion bietet - mitdem iPhone oder der Apple Watch."Apple Pay ist einfach einzurichten und Nutzer können weiterhinalle Vorteile einer Mastercard-Transaktion genießen, beispielsweisedas Sammeln von Coins, Cashback und Versicherungsschutz. Im Handelfunktioniert Apple Pay mit dem iPhone 6 und neuer, dem iPhone SEsowie mit einer Apple Watch.In Apps und auf Websites, die Apple Pay akzeptieren, funktioniertOnline-Shopping einfach mit Touch ID oder beim iPhone X mit einemDoppelklick auf die Seitentaste und der Authentifikation via Face ID.Es müssen keine separaten Anmeldeformulare, Versand- oderBezahlinformationen ausgefüllt werden. Wenn man mobil in Apps oderSafari bezahlt, funktioniert Apple Pay mit dem iPhone 6 oder neuer,iPhone SE, iPad Pro, iPad (5. Generation und höher), iPad Air 2 sowieiPad mini 3 oder neuer. Apple Pay kann auch in Safari auf jedem Macverwendet werden, der seit 2012 vorgestellt wurde und mit macOSSierra arbeitet. Dabei wird die Zahlung dann mit einem iPhone 6 oderneuer, mit einer Apple Watch oder mit Touch ID auf dem neuen MacBookPro und MacBook Air bestätigt.Mehr Informationen zum kontaktlosen und mobilen Bezahlen:http://ots.de/SvP5ViMehr Informationen zu Apple Pay:https://www.apple.com/de/apple-pay/Über MastercardMastercard (NYSE: MA) ist ein internationalesTechnologieunternehmen im Zahlungsverkehr. Unser globalesZahlungsabwicklungsnetzwerk verbindet Mastercard Kartenbesitzer,Banken, Händler, Regierungen und Unternehmen in über 210 Ländern undGebieten. Die Produkte und Leistungen von Mastercard gestalten diealltäglichen Handelsgeschäfte für alle Beteiligten einfacher,sicherer und effizienter. Das gilt für Einkaufen und Reisen ebensowie für Unternehmensführung und die Verwaltung von Finanzen. FolgenSie uns auf Twitter @MastercardDE, reden Sie mit im Beyond theTransaction Blog und abonnieren Sie die neuesten Nachrichten imEngagement Bureau.Pressekontakt:Juliane Schmitz-EngelsHead of Communications Germany and SwitzerlandMastercard Europe SARepresentative Office FrankfurtUnterschweinstiege 2-14 | 60549 FrankfurtTel. +49 172 1880720E-Mail: juliane.schmitz-engels@mastercard.comfollow us on twitter @MastercardDEOriginal-Content von: Mastercard Deutschland, übermittelt durch news aktuell