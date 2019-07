Apple Pay & Co. im Härtetest: COMPUTER BILD probiert Bezahldienste aus

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Hamburg (ots) -Handy raus statt Geldbeutel: Jeder vierte Deutsche hat schonmindestens einmal per Smartphone oder Smartwatch gezahlt. COMPUTERBILD hat vier Bezahldienste getestet.Bei Apple Pay machen immer mehr Banken mit; bis Ende 2019 steigendann auch die Sparkassen ein. Im Alltag schlug sich der Dienst rechtwacker: Bei neun von 15 Versuchen klappte das Bezahlen perSmartphone. Und selbst die Apple Watch kann man an der Kasse ansTerminal halten, um zu bezahlen.Auch Google Pay funktioniert sehr ordentlich: Im Test versagte derDienst nur selten. Prima: Das Bezahlsystem verlangt nicht zwingenddie Kopplung mit einer Kreditkarte, sondern akzeptiert auch einPayPal-Konto. Weniger schön: Google wertet Bezahldaten aus, weißalso, wann man wo etwas gekauft und wie viel man dafür ausgegebenhat.Schon länger ist Payback Pay verfügbar. Dieser Bezahldienst lässtsich auch mit dem Girokonto koppeln. Aber nur in den Geschäften, diebei Payback mitmachen, klappt es auch mit dem bargeldlosen Bezahlen.Schade: Im Test brauchten die Scanner mitunter sehr lange, um mit demSmartphone Kontakt aufzunehmen und den Betrag zu buchen.Fitbit - bekannt für seine Sportuhren - bietet ebenfalls eineigenes Bezahlsystem: Fitbit Pay ist noch jung und lässt sich derzeitnur mit wenigen Kreditkarten nutzen. Dann aber funktioniert dasSystem sehr komfortabel: Einfach Knopf am Fitness-Tracker drücken undschon wird der Bezahlvorgang an der Kasse eingeleitet.Den vollständigen Test der Smartphone-Bezahldienste lesen Sie inder aktuellen COMPUTER BILD-Ausgabe 16/2019, die ab 19. Juli 2019 imHandel verfügbar ist.Abdruck mit Quellenangabe "COMPUTER BILD" honorarfrei.COMPUTER BILD ist die meistverkaufte Computerzeitschrift Europasund bietet ihren Lesern seit mehr als 20 Jahren jeden zweiten Freitagumfangreiche Informationen und News über alle digitalen Trends. DieTipps und Tricks zu allen aktuellen Produkten und die bestenKaufberatungen sind dank COMPUTER BILD-Testlabor einzigartig.Exklusive Premium-Apps, interessante Gadgets und viele weitereGratis-Mehrwerte runden das Hefterlebnis für die Leser ab.Pressekontakt:COMPUTER BILD Digital GmbHNicole SchwichtenbergTelefon: (040) 347 24053E-Mail: nicole.schwichtenberg@axelspringer.deOriginal-Content von: COMPUTER BILD, übermittelt durch news aktuell