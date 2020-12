Apple Pay Aktie: Kartellrechtlicher Bedenken!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) wird bereits mit Untersuchungen wegen wettbewerbswidrigen Verhaltens im Zusammenhang mit dem App Store überhäuft. Jetzt, so berichtet die Financial Times, könnte die digitale Geldbörse Apple Pay das nächste Schlachtfeld für kartellrechtliche Untersuchungen sein.

Das Wachstum von Apple Pay hat in den USA wenig Aufmerksamkeit erregt und wurde im Oktober nur am Rande vom Kartellunterausschuss des Kongresses erwähnt,



zur Originalmeldung