Apple: Patentstreit ESKALIERT!

der Patentstreit zwischen Apple und Nokia geht in die nächste Runde. Der US-Konzern hat aktuell sämtliche Produkte aus den eigenen Stores entfernt, die von Withings stammen. Jenes Unternehmen stellt unter anderem App-gesteuerte Blutdruckmesseräte her und wurde vor einiger Zeit von Nokia übernommen. Weder im Online-Shop noch in den rund 500 Ladengeschäften von Apple sollen sich die Geräte jetzt noch finden lassen. Apple reagiert damit trotzig auf die Vorwürfe von Nokia, was aber für Branchenkenner nichts Neues ist.

Bose knickte ein!

Vor rund zwei Jahren ließ sich ein ganz ähnliches Szenario im Patentstreit mit Bode beobachten. Nach einer Patentklage drohte Apple damit, Kopfhörer und weitere Produkte aus dem eigenen Sortiment zu entfernen. Kurz darauf wurden die Streitigkeiten wie durch ein Wunder beigelegt. Apples lukrative Verkaufsflächen haben gerade im hochpreisigen Segment eine enorme Zugkraft und dürften mit ein Grund sein, Bose damals zum Einlenken zu bewegen. Ob Nokia sich aber genauso leicht aus der Fassung bringen lässt, darf angezweifelt werden. Immerhin wollen die Finnen schon bald wieder selbst mit einem Smartphone den hart umkämpften Markt angreifen. Ein Verkaufsstopp des iPhones, wenn auch nur kurzfristig, wäre dafür die bestmögliche Schützenhilfe.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

