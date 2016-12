Apple im PATENTSTREIT mit Nokia!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

eigentlich schien es, als seien die Zeiten von Patentkriegen bei Smartphones vorbei, seit sich Apple und Samsung weitestgehend einigen konnten. Doch Nokia wagt jetzt den nächsten Angriff und schert sich dabei auch nicht groß darum, dass die Finnen selbst derzeit überhaupt keine Smartphones auf dem Markt haben. Nokia verklagte Apple am Mittwoch in den USA und in Deutschland und gibt an, Apple würde gegen 32 bestehende Patente verstoßen. Diese betreffen unter anderem Displays, die Bedienung, Antennen und die Software der Geräte.

Apple riecht ein Komplott!

Apple selbst hatte schon im Vorfeld vermutet, dass Nokia mit den Patentfirmen Acacia Research und Conversant Intellecutal Property zusammenarbeitet. Die Unternehmen seien laut dem Tech-Riesen aus Cupertino einzig darauf aus, aus Smartphone-Anbietern auf unfaire Art und Weise Profit zu schlagen. Die aktuellen Vorwürfe werden von Apple bestritten, an einem Rechtsstreit führt jetzt aber wohl kaum ein Weg vorbei. Zumindest in den USA zeigten sich die Gerichte bei ähnlichen Prozessen in der Vergangenheit oft als verständnisvoll gegenüber Apple und schmetterten so manche Klage ab, die eigentlich gemeinhin als gerechtfertigt galten. Das ist aber kaum mehr als ein Indiz dafür, wie die neuen Streitigkeiten über die Bühne gehen werden.

