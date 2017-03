Apple: Oben auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Liebe Leser,

letzte Woche bewegte wieder einmal Apple die Gemüter der Anleger. Denn der kalifornische Computer- und Smartphonehersteller scheint beliebt wie nie und die Aktie hat jüngst ein neues Allzeithoch erreicht. Frank Holbaum hat sich dies in der letzten Woche genauer angeschaut.

Unaufhaltbar! Die Apple Aktie hat ein neues Allzeithoch erreicht und schien in der letzten Woche schnurstracks auf 150 Euro zuzulaufen.

Heiße Spekulationen! Bisher gab es immer neue Spekulationen um eine neue iPhone-Variante im März, doch im September könnte das neue iPhone 8 oder „x“ kommen, wobei „x“ für das 10-Jahres-Jubiläum steht.

Harte Konkurrenz! Während Apple sich feiert könnte Samsung allerdings an einem falt- und biegbaren Smartphone arbeiten, was die bisherige Technik revolutionieren könnte.

Gefahr im Verzug? Neben einer neuen Technik von Samsung könnte Apple gegebenenfalls ins Hintertreffen geraten, doch diese Gerüchte haben den Kurs nicht belastet.

Rekordbrecher! Die Apple-Aktie konnte um durchschnittlich 2-3 % pro Woche nach oben klettern und eroberte ein neues Allzeithoch nach dem nächsten.

Analysten-OK! Selbst die Banken mussten ob der Performance ihre Einstufungen anpassen und gaben der Aktie nun die Note „buy“. Laut technischer Analysten habe der Kurs nun sogar einen optimalen Aufwärtstrend erreicht und ist knapp 30 % von seinem GD200 entfernt sowie knapp 20 % vom GD100.

Kann Apple auch mit den neuen Modellen überzeugen und somit der Aktie weiteren Aufwind geben? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.