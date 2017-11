Apple: Nun stimmt die Perspektive wieder!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple ist zuletzt wieder etwas angestiegen. Damit schaffte es die Aktie, ein neues Einstiegssignal zu setzen, lautet jedenfalls die Meinung der charttechnischen Spezialisten. Denn der Wert kämpft damit nun um die Überwindung der 150-Euro-Marke. Sollte dies gelingen, sind Kursgewinne von 30 % möglich, so die charttechnischen Experten.

Im Einzelnen: Apple klopft nun wieder an der Tür zu Allzeithochs, die nur knapp über 150 Euro bei 151,65 Euro liegen. Dieser Topwert ist am 8. November 2017 erreicht worden und würde das Einstiegssignal für Kursgewinne bis zu den runden 200 Euro bedeuten. Die Kurse bieten damit ein Potenzial von mehr als 30 %. Somit kann es in diesen Tagen zu einem mächtigen Einstiegssignal kommen, das Investoren teils schon vorher nutzen dürften. Die Aktie ist zudem fundamental betrachtet noch immer in einem positiven Umfeld. 85 % der Bankanalysten sind der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 15 % wollen „halten“ und niemand „verkauft“ den Wert derzeit.

Technische Analysten: Aktie im Aufwärtsmarsch

Die Aktie ist auch nach Auffassung technischer Analysten sehr gut aufgestellt. Immerhin sind die Trendpfeile in allen Analysephasen aufwärts gerichtet. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beläuft sich auf gut 10 % – dies ist ein starkes Kaufsignal!

