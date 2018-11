Apple: Noch ein Milliardenmarkt im Visier

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Musik-Streaming ist ein Milliardengeschäft geworden. Auch in Deutschland, dem drittgrößten Musikmarkt der Welt, hat das Audio-Streaming laut Bundesverband Musikindustrie mittlerweile die CD überholt. Mit 47,8 Prozent Marktanteil stellt diese Variante des Musikkonsums nun das größte Umsatzsegment des deutschen Musikmarktes. Wie das Börsenmagazin „boerse.ard.de“ am Donnerstag weiter berichtet, steht der schwedische Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst Spotify auf dem globalen Streaming-Markt weiterhin an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Claudia Wallendorf.