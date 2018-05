Apple: Neues Allzeithoch lässt Anlegerherzen höher schlagen!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Zahlen des Tech-Giganten Apple wussten zu überzeugen und deshalb kam auch der Kurs der Apple-Aktie am Freitag ordentlich in Schwung. Zum Start in die neue Woche ging es weiter nach oben, die Aktie gewann gut 1 % hinzu.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Korrektur in Sicht?

Auf Tagesbasis befand sich der Kurs bereits am Freitag außerhalb des Bollinger Bandes. Auch im aktuellen XETRA-Handel ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.