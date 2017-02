Apple: Neuer Kursrekord – aber Vorsicht ist angebracht

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Kult-Aktie Apple hat es nun also geschafft. Der Chart auf Wochenbasis zeigt, dass nach dem Ausbruch aus dem Aufwärtstrendkanal nach oben jetzt auch das alte Rekordhoch aus dem Jahr 2015 überwunden wurde. Intensivierung des Trends, neue Hochs – eigentlich ist das ein Kaufsignal. Wir jedoch meinen, es wäre zumindest Vorsicht angebracht, denn:

Im Zuge der letzten Quartalsergebnisse wurden die Schätzungen der Analysten zwar übertroffen, was Basis der jüngsten Rallye wurde. Aber das ist ja nicht entscheidend. Entscheidend ist, wie sich Apple bei Umsatz und Gewinn wirklich entwickelt. Und da sind die Vergleiche zum Vorjahresquartal wichtig bzw. der Vergleich bei Umsatz und Gewinn zwischen 2015 und 2016 insgesamt. Und da stellt man überrascht fest:

Umsatz und Gewinn lagen 2016 niedriger als 2015. Als die Quartalszahlen zum 4. Quartal 2015 vor etwas über einem Jahr auf den Tisch kamen, rangierte Apple (ISIN US0378331005) jedoch vom Kurs her um 100 US-Dollar herum und damit meilenweit tiefer. Kurz: Das Kurs/Gewinn-Verhältnis ist immens gestiegen, Apple ist heute weit teurer als zuvor – bei fallenden Umsätzen!

Was die Aktie momentan treibt ist die Hoffnung, dass die starken Verkaufszahlen des aktuellen iPhone die Ertragslage im laufenden, neuen Jahr markant verbessern. Was aber eben nur eine Erwartung ist, die unbelegt bleibt. Wir meinen: Wer dabei ist, kann das durchaus bleiben, aber neu einsteigen würden wir hier, so schön der Chart auch wirkt, nicht mehr. Zugleich wäre ein eher enger Stoppkurs zu erwägen, den wir um 128 US-Dollar sinnvoll platziert sehen würden.