Apple: Neuer Apple Store!

Liebe Leser,

am Wochenende hat Apple in Tokio einen neuen „Apple Store“ eröffnet. Apple zufolge sollen am ersten Tag des neuen Apple Stores diesen Tausende von Kunden besucht haben. Der Store soll eine beachtenswerte Glasfassade von 37 Metern haben. Ein einzelner Apple Store ist natürlich im Hinblick auf das gesamte Unternehmen keine große Sache. Aber die Botschaft, die damit im Zusammenhang steht, ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.