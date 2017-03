Apple: Neue Rekorde direkt in Sicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Lieber Leser,

Apple muss sich nun mit Vorgaben des Kartellamtes in Moskau auseinandersetzen. Das Unternehmen aus den USA soll für die Preisvorgaben, die typisch im Vertrieb des iPhones sind, in Russland eine Strafe zahlen. Die Höhe ist derzeit noch nicht bekannt, es könnte jedoch zu einem höheren, möglicherweise sogar politisch motivierten Zahlungsbefehl kommen. Apple gibt in aller Regel für sein Smartphone einen Preis vor und kann nur auf diese Weise die sehr hohen Margen am Markt durchsetzen.

Bekannt ist, dass Apple sich auf diese Weise einen Großteil der Gewinne am Markt einverleibt. Analysten zeigten sich von der jüngsten Entwicklung in Russland indes noch nicht besorgt. Das Unternehmen hat derzeit immer noch den Rückenwind aus dem Weihnachtsgeschäft mit Rekordverkäufen des iPhone 7. Die technischen und charttechnischen Aussichten stimmen gleichfalls.

Technik: Apple vor neuen Rekorden

Die Aktie ist weiterhin in jeder zeitlich bedeutenden Dimension im Aufwärtstrend. Dies sollte nach Meinung der technischen Analysten dafür reichen, ein neues Rekordhoch anzusteuern. Bislang befindet sich das Top noch in Höhe von 132,50 und ist lediglich wenige Punkte entfernt. Nach den zurückhaltenden Ergebnisse der jüngsten Handelstage kann es nun recht schnell zu einem Ausbruch kommen.

Die Aktie ist in jeder Hinsicht im grünen Bereich.

WARUM SIE DIESE 7 AKTIEN JETZT HABEN MÜSSEN!

Kaum zu glauben: Diese 7 Aktien MÜSSEN Sie jetzt in Ihr Depot aufnehmen! Der Grund: Diese 7 Aktien werden in 2017 alle anderen alt aussehen lassen! Ihr Gewinn: langfristige Gewinne mit den 7 besten Aktien 2017!

Sehen Sie jetzt HIER den Eil-Video-Beitrag!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.