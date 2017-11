Apple: Neue Rekorde … aber auf Abruf?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Der Gewinn von Apple (ISIN: US0378331005) lag im dritten Kalenderquartal mit 2,07 US-Dollar deutlich über der Durchschnitts-Prognose von 1,87 US-Dollar pro Aktie, das ist wohl wahr. Der Umsatz kam mit 52,6 Milliarden US-Dollar etwas weniger deutlich über der Prognose von 50,7 Milliarden auf den Tisch. Aber der Absatz der iPhones als wichtigstes Produkt, konnte der wirklich überzeugen? 46,7 Millionen Stück statt der erwarteten 46,4 Millionen … nach 45,5 Millionen Stück im Vorjahresquartal … waren das Ergebnisse, die den Sprung auf neue Rekordhochs unterfüttern?

Eher nicht. Wobei man einräumen muss, dass der Anstieg vom Freitag, dem Tag nach der abendlichen Veröffentlichung der Ergebnisse, im Chart dramatischer aussieht, als er mit seinen +2,6 Prozent war. Aber auch dieses eher knappe Hoch müsste man als „vorläufig“ einstufen, denn die entscheidenden Antworten stehen noch aus: Wie gut verkauft sich das neue iPhone 8 wirklich? Da es erst am 22.9. in die Läden kam, hat es kaum zum Absatz der iPhones im dritten Quartal beigetragen. Und das Spitzenmodell iPhone X kam erst am Freitag in die Läden. Es wird also auf das jetzt laufende, vierte Quartal ankommen. Erst wenn dessen Ergebnisse Ende Januar/Anfang Februar auf den Tisch kommen, ist wirklich klar, wo Apple steht.

Dementsprechend gab es auch nicht wenige, die das neue Rekordhoch zum Anlass nahmen, um Gewinne mitzunehmen, wie der Chart zeigt. Die Aktie war am Donnerstag nachbörslich noch deutlich über 174 Dollar gelaufen, rutschte im regulären Handel aber bis auf 171,12 US-Dollar ab, bevor die Aktie dann unter hohen Umsätzen mit 172,50 US-Dollar ins Wochenende ging. Das Chartbild ist bullish, das steht außer Frage. Aber es würde sich anbieten, dieses neue Hoch nicht als zwingenden Startschuss für einen größeren Aufwärtsimpuls zu nehmen und mit eher engen Stoppkursen zu agieren. Der wirklich große Schub könnte noch kommen – aber dazu müssten Fakten hinsichtlich des Absatzes der iPhones 8 und X auf den Tisch, die momentan eben noch nicht vorliegen.

Der DAX erreicht neue Rekorde! Sie wollen an der Rallye verdienen? Dieser Exklusiv-Report zeigt Ihnen, wie Sie JETZT davon profitieren. Einfach kostenlos herunterladen!