Apple: Neue Einstiegsgelegenheit?

Liebe Leser,

die Aktie von Apple hat in diesen Tagen wieder etwas nachgegeben. Dabei rutschte die Aktie deutlicher unter die Marke von 150 Euro und könnte nun aus charttechnischer Sicht den kurzfristigen Abwärtstrend testen. Doch dazu sollte es nicht kommen, heißt es vonseiten der Charttechniker. Denn: Gewinnmitnahmen sind üblich und kein Grund sich Sorgen zu machen. Insofern ist ein Abschlag von rund 4,5 % binnen einer Woche akzeptabel. Auf Sicht von zwei Wochen steht die Aktie nun bei plus minus null, auf Monatsbasis ging es indes um gut 7 % hinauf. Die Aktie ist daher in einem charttechnischen Aufwärtstrend, der lediglich minimal unterbrochen worden ist.

Faktisch kann Apple jederzeit das neue Allzeithoch bei 151,65 Euro erreichen. Dieses wurde am 8. November markiert und ist nur 5,6 % entfernt. An dem wirtschaftlichen Hintergrund für den jüngsten Kursanstieg hat sich nichts geändert. Das Unternehmen wird aller Voraussicht nach ein blendendes Weihnachtsgeschäft machen. Das wiederum hat 85 % aller fundamental orientierten Analysten dazu veranlasst, die Aktie mit der Einstufung „Kaufen“ zu versehen. 15 % wollen derzeit „halten“, niemand plädiert für einen „Verkauf“.

Technische Analysten: Aufwärtstrend bleibt stark

Auch technische Analysten sind der Meinung, die Aktie sei in einem kräftigen Aufwärtsmarsch. Die Trendpfeile sind in allen zeitlichen Dimensionen aufwärts gedreht. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt 7,39 %. Es sieht gut aus!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.