Apple: Nächste Einstiegsgelegenheit am 5. Oktober!

Wie ist es möglich, eine Kaufgelegenheit so exakt auf den Tag genau vorherzusagen? Des Rätsels Lösung lautet: Mit Hilfe eines Saisonal-Charts. „So weit so gut. Doch was ist das?“ höre ich Sie förmlich denken. Lassen Sie es mich Ihnen erläutern.

Den Begriff Saison kennen Sie: Kurz gesagt beschreiben wir damit einen wiederkehrenden Zeitabschnitt. Fußballfans freuen sich jeden Sommer auf die bald startende ...

Ein Beitrag von Andreas Sommer.