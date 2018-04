Apple: Nachrichtenlage im Blick!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Das war wohl erstmal nichts: Der jüngste Angriff der Apple-Aktie auf ihr bisheriges 12-Monats-Hoch im Bereich von 183,50 Dollar ist – erstmal – gescheitert. Am Donnerstag ging die Aktie mit einem Minus von rund 5 Dollar auf 172,80 Dollar aus dem Nasdaq-Handel. Wenn es stattdessen 5 Dollar Plus gegeben hätte, dann wäre die Marke fast erreicht worden. Doch „hätte“ bringt an ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.