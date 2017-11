Apple: Nachfrage-Boom beim neuen iPhone X – Aktie nicht zu halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

aufgrund der starken Nachfrage nach dem neuen iPhone X hat Apple eine starke Geschäftsprognose veröffentlicht. Das Weihnachtsgeschäft steht unmittelbar vor der Tür und könnte nun zu einem hervorragenden Abschluss in 2017 führen. Vor allem die neueste Entwicklung, das iPhone X, erfreut sich einer großen Beliebtheit und dürfte wie wild über den Ladentisch gehen. Zum Verkaufsstart in Deutschland am Freitag versammelten sich zahlreiche Personen vor den Apple-Stores, um eines der begehrten Exemplare zu ergattern.

Charttechnische Einschätzung: Trend setzt sich zunächst weiter fort!

Durch das neue Jahreshoch wurde der bisherige Trend bestätigt und neue Kursphantasien geweckt. Die charttechnischen Indikatoren RSI, Stochastik und MACD deuten aktuell alle auf weiter steigende Kurse hin, da sie sich aktuell alle noch im Long-Modus befinden.

Charttechnische Analyse: Können Rücksetzer zum Einstieg genutzt werden?

Durch den starken Trend könnten Rücksetzer grundsätzlich schon zum Einstieg genutzt werden. Der letzte Rücksetzer auf 150 USD zum Beispiel hat sich dafür ebenso wie der Rücksetzer im Juni angeboten. Nachdem die Aktie jedoch aktuell deutlich über dem oberen Bollinger Band notiert, sollte der Rücksetzer schon unter die Mittellinie des Bollinger Bands zurückgehen.

Ein Beitrag von Johannes Weber.