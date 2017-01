Apple: Modelloffensive bei den iPads?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

der iPhone-Hersteller Apple sieht sich schon seit längerem mit der Kritik konfrontiert, sich von den Erfolgen seines Smartphone-Topmodells zu abhängig zu machen und dabei die anderen Sparten zu vernachlässigen. Insbesondere bei den Dekstop-PCs Mac Mini und dem Mac Pro warten die Kunden teilweise schon seit Jahren auf neue Modelle. Einzig dem iPad respektive dem iPad Pro wird nun aber neues Leben eingehaucht, wie der Branchendienst „Apple Insider“ gemeldet hat. Dort geht nämlich der Analyst von KGI Securities Ming-Chi Kuo davon aus, dass noch im Frühjahr 2017 drei neue Modelle des Tablets das Licht der Welt erblicken werden.

Auch iPhone-Produktion bald in den USA?

Nicht nur die Automobilindustrie, sondern auch die IT—Unternehmen müssen sich künftig mit der Wirtschaftspolitik des kommenden US-Präsidenten Donald Trump auseinandersetzen. In diesem Zusammenhang ist wohl eine Meldung zu deuten, wonach Apple in seiner Fabrik in Mesa im US-Bundesstaat Arizona Server und Komponenten fürs Datacenter herzustellen, wie der Branchendienst „it-times“ schreibt. Zuletzt hatten sich auch Spekulationen verdichtet, wonach die iPhone-Produktion ebenfalls in die USA verlagert werden soll. Doch ob es wirklich soweit kommen wird, ist derzeit noch völlig offen.

