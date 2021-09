Apple: Mitarbeitern-Boni von bis zu 1.000 Dollar!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) plant, im nächsten Monat einmalige Boni in Höhe von bis zu 1.000 Dollar an die Mitarbeiter in den Stores auszuzahlen, berichtete Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen.

Was passiert ist

Apple wird Einzelhandelsmitarbeitern, die vor dem 31. März dieses Jahres eingestellt wurden, 1.000 Dollar zahlen, während Mitarbeiter, die nach diesem Datum eingestellt wurden, 500 Dollar



