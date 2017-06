Apple: Mehr als nur ein total verrückter Rücksetzer?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Lieber Leser,

die Apple-Aktie verlor am Freitag an der Wall Street knapp -4%. Im deutschen Handel muss die Aktie des iPhone-Herstellers zum Wochenauftakt sogar ein Minus von -5,4% hinnehmen – hier macht sich die allgemein schwache Tendenz von DAX & Co. zusätzlich bemerkbar.

In den Börsenmedien können Sie als Begründung für den deftigen Apple-Rückschlag Kritik am neuen iPhone 8 lesen. Dem neuen Modell wird von verschiedener Seite die Wettbewerbsfähigkeit abgesprochen. Auch die jüngst vorgestellte, künftige Konkurrenz für Amazons Alexa musste sich harsche Kritik gefallen lassen: In Augen vieler Skeptiker ist das neue HomePod nicht viel mehr als ein völlig überteuerter Lautsprecher für das Wohnzimmer. Zudem soll das Gerät erst im Dezember in den Handel gelangen.

Nehmen Sie nun noch Empfehlungen wie diese hinzu – statt das neue MacBook Air zu kaufen, solle man einfach nur den Akku austauschen – dann wundert es kaum noch, dass es allein in der vergangenen Woche 2 Herabstufungen von Investmenthäusern für die Apple-Aktie gab.

Nun ließe sich trefflich argumentieren, dass der Rücksetzer am Freitag ausschließlich die zuletzt massiv gestiegenen US-Technologie-Aktien und die dazugehörigen Nasdaq-Indizes traf, während Dow Jones & Co. sogar zulegen konnten. Zudem konnten sich die meisten Aktien von noch größeren Abschlägen bis zum Sitzungsende wieder deutlich erholen. Das gilt auch für Apple. Allerdings gibt es bei der Aktie des iPhone-Herstellers einen feinen Unterschied:

Während beispielsweise der Nasdaq 100 oder auch eine Amazon-Aktie exakt an ihren seit Februar 2016 bestehenden Aufwärtstrends nach oben abprallten, hat Apple seinen im Sommer des vergangenen Jahres initiierten Aufwärtstrend nach unten durchbrochen (siehe gelber Kreis im Chart). Lediglich die 50-Tage-Linie bot am Freitag – auf Basis des Schlusskurses – Unterstützung. Nehmen Sie nun den noch immer eklatanten Abstand zur 200-Tage-Linie hinzu, dann scheint die Apple-Aktie derzeit prädestiniert für eine längere Verschnaufpause.

Ein Beitrag von Andreas Sommer.