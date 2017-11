Apple: Mehr als nur reines Trading?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Was steckt hinter dem kräftigen Kursanstieg des Dienstags? Apple (ISIN: US0378331005) legte um 1,86 Prozent zu und sorgte als Index-Schwergewicht entscheidend für die neuen Schlussrekorde im US-Index Nasdaq 100. Aber war das mehr als ausschließlich charttechnisch motiviertes Kaufen bullisher Trader?

Dass die Aktie genau an der 20-Tage-Linie drehte und damit einen Rücksetzer beendete, war unverkennbar auch charttechnisch motiviert, zumal dadurch die als Reaktion auf die Anfang November präsentierte Quartalsbilanz entstandene Kurslücke geschlossen wurde. Damit kommt hier aus technischer Sicht das Signal: Es kann wieder aufwärts gehen … zunächst bis an das bisherige Rekordhoch von 176,25 US-Dollar … und dann durchaus auch höher. Was in der Tat denkbar wäre, nur steht das aus nicht allzu stabilen Füßen. Denn:

Was die Fundamentals angeht, gibt es seit der Quartalsbilanz nichts entscheidend Neues. Wie iPhone 8 und vor allem das erst Anfang November gestartete iPhone X laufen, was da in der Kasse hängenbleibt, wir werden es erst Ende Januar/Anfang Februar erfahren. Bis dahin ist es vor allem die Erwartung, dass das Weihnachtsgeschäft für Apple grandios verkaufen werde, die die Aktie treibt. Trotz der klar bullishen Charttechnik also eine „Hoffnungs-Rallye“, die man, wenn man hier auf den Zug aufspringen wollte, auch als solche erkennen sollte, um sich über das dahinter verborgene Risiko im Klaren zu sein.

