Apple: Kuschen vor dem Präsidenten?

der Technologiekonzern Apple soll den Bau einer Megafabrik im Heimatland USA erwägen. Im Gespräch ist ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem taiwanesischen Zulieferer Foxconn. Mit dem Werk könne man 30.000 bis 50.000 neue Arbeitsplätze schaffen, wie Foxconn-Chef Terry Gou ausführte. Die Kosten werden auf rund 7 Mrd. Dollar beziffert, eine Investitionssumme, die der iPhone-Hersteller angeblich bereit wäre zu übernehmen. Schließlich handelt es sich bei Foxconn um einen der Hauptzulieferer des Apfel-Konzerns, der sämtliche Modelle für die Kalifornier produziert. In der neuen Fabrik könnten neben Smartphone-Displays auch Fernsehbildschirme hergestellt werden, hieß es. Inwieweit diese Pläne mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump in Zusammenhang stehen, ist schwer zu sagen. Gleichwohl ist die Vermutung durchaus naheliegend, da der Immobilienmogul den heimischen Arbeitsmarkt stimulieren möchte und Konzernen mit Strafzöllen droht, wenn diese ihre Produkte außerhalb der USA produzieren.

Was macht die Aktie?

Die Aktie befindet sich weiter auf dem Vormarsch. Zuletzt konnte mit der 120-Dollar-Marke eine weitere charttechnische Hürde überwunden werden. Für weitere Kursfantasien sorgen auch die hohen Erwartungen an das Jubiläumshandy iPhone 8, dass im Laufe dieses Jahres auf den Markt kommen soll. Auch ein Angriff auf das Allzeithoch aus dem Frühjahr 2015 (134,54 Dollar) scheint unter diesen Umständen nicht utopisch. Interessant dürften auch die Zahlen zum vierten Quartal werden, die Apple am 31. Januar präsentieren will. Dann wird es auch Klarheit darüber geben, wie gut sich das iPhone 7 tatsächlich verkauft hat.

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

