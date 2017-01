Apple: Der Kurs eröffnet eine interessante Perspektive!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple veröffentlicht in dieser Woche Quartalszahlen für das erste Geschäftsquartal. Wenn es so weit ist, schauen wir etwas tiefer in die fundamentale Lage des Unternehmens. Aus der markttechnischen Perspektive sieht es allerdings bereits sehr interessant aus.

So konnte die Aktie zwar seit Mitte letzten Jahres um ca. 35 % steigen und den seit 2015 bestehenden Korrekturtrend überwinden. Seit letzter Woche knabbert der Wert allerdings an einem harten Widerstand. Auch die Allzeithochs in den Gesamtmärkten (Indizes) konnten der Aktie in der vergangenen Woche erstaunlicherweise nicht über diese Trendlinie verhelfen. Dies dürfte höchstwahrscheinlich mit den Erwartungen an die Quartalszahlen zusammenhängen.

Widerstand könnte weiteres Aufwärtspotential eröffnen oder Korrektur einleiten

Der besagte Widerstand verläuft zwischen 122,50 – 123 US-Dollar je Aktie. Er wird mit Hilfe einer Trendlinie, die durch die letzten relevanten Hochs (April 2016 und Oktober 2016) verläuft, dargestellt. Ein technischer Ausbruch könnte in diesem Fall die nächste Aufwärtsbewegung zunächst in Richtung 130 US-Dollar je Aktie einleiten. Der Widerstand könnte aber auch als Ausgangslevel für eine größere Korrektur fungieren. Ob ein erneuter Ausbruchsversuch in Kürze startet oder nicht, wird aller Wahrscheinlichkeit nach mit den Quartalszahlen feststehen.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

