Apple: Kultunternehmen schon wieder unter Druck – jetzt wird es spannend!

Liebe Leser,

Apple ist am Mittwoch erneut unter Druck geraten. Analog zur Situation bei US-Technologieunternehmen insgesamt ging es für die Aktie des Kultunternehmens gleich um mehr als 3 % nach unten. Die Ergebnisse in den USA sind in diese Bestandsaufnahme noch nicht eingearbeitet. Dabei stößt der Wert nun an bedeutende Untergrenzen. Sollte die Aktie 130 Euro nicht als Haltezone verteidigen können, werden ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.