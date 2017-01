Apple: Kürzung der Produktion?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Liebe Leser,

was letzte Woche bei Apple passierte, sorgte für einiges Aufsehen! Denn die japanische Wirtschaftszeitung „Nikkei“ hat, auf Basis von Hochrechnungen, die die japanischen Journalisten in eigener Abwägung anhand von Zulieferer-Informationen errechnet haben, verlauten lassen, dass die Produktion des iPhones im ersten Quartal 2017 zurückgefahren werden müsse. Wie wird es nun weitergehen bei Apple?

Nicht das erste Mal! Auch wenn iPhone und iMac die populärsten Produkte des kalifornischen Apfelkonzerns sind, so ist dies trotzdem nicht die erste Produktionsdrosselung für Apple. Schon letztes Jahr war die Fertigung zwischen Januar und März reduziert worden, um Überbestände in den Lagern abzubauen.

Kaum Auswirkungen! Doch den Kaliforniern selbst dürften diese Einschnitte weniger ausmachen als so manchem Zulieferer. Der britische Halbleiterhersteller Dialog Semiconductor etwa, ist trotz des Kaufs des Konkurrenten Atmel sehr stark von Apple abhängig.

Keine Reaktion der Aktienmärkte! Das Wertpapier ist seit der Ankündigung am Montag allerdings nicht deutlich abgerutscht und die Apple-Aktie wirkt recht solide. Apple wird hier also vermutlich an das erfolgreiche Jahr 2016 anknüpfen können.

Tatsächlich hat Apple sogar den Titel „wertvollstes Unternehmen der Welt“ erhalten, der noch vor Weihnachten vom Beratungsunternehmen EY anhand der Marktkapitalisierung vergeben wurde. Kann Apple also auch in 2017 die Erwartungen erfüllen?

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse