Apple-Konkurrent Samsung wackelt!

Liebe Leser,

die Lage in Südkorea spitzt sich seit Monaten zu. Ein Skandal erschüttert das Land. Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung steht die mittlerweile suspendierte Regierungschefin Park Geun Hye. Diese soll einer persönlichen Freundin Zugang zu den Regierungsgeschäften ermöglicht haben. Die Freundin – Choi Soon Sil – habe somit mehr als 50 Konzerne zu Spenden an Stiftungen genötigt.

Samsung im Fadenkreuz

Diverse Konzerne gerieten ebenfalls in den Sog des Skandals. Hierzu zählt auch der Elektroriese Samsung. Wie die Nachrichtenagentur Reuters jüngst mitteilte, wurde eine Anklage gegen Konzern-Boss Jay Y. Lee erhoben. Die Vorwürfe gegen Lee und weitere vier Manager lauten: Bestechung und Veruntreuung. Lee soll umgerechnet 34 Millionen Euro Schmiergelder gezahlt haben, um das Einverständnis der Regierung in Bezug auf eine wichtige Fusion innerhalb der Samsung-Gruppe zu erkaufen. Das Geld floss an Organisationen der oben erwähnten Freundin Parks.

Umstrukturierungsplan

Samsung reagierte umgehend auf die neuen Entwicklungen und verordnete sich einen Umstrukturierungsplan. So solle das Strategiebüro des Konglomerats aufgelöst werden. Einzelne Tochterfirmen werden in Zukunft unabhängig voneinander tätig und somit auch über eigene Vorstandschefs sowie Führungsgremien verfügen. Zusätzlich sollen diverse Top-Manager der Gruppe ihre Posten räumen. Dazu zählen Strategiechef Choi Gee Sung sowie der Präsident der Smartphone-Tochter Park Sang Jin. Beide sind ebenfalls in der Sache angeklagt.

Ruf angeschlagen – S8 soll Wende bringen

Für den Elektrogiganten Samsung ist dies eine weitere schlechte Nachricht. Der Ruf der Südkoreaner ist nach wie vor aufgrund des Brand-Debakels des letzten Jahres schwer angeschlagen. Zur Erinnerung: Samsung musste 2016 das neue Vorzeigehandy Galaxy Note 7 vom Markt nehmen, da einige Geräte der Reihe immer wieder Feuer fingen.

Ende März könnten die Würfel fallen. Dann nämlich will Samsung das Neue Modell S8 vorstellen. Einen Erfolg gerade in Anbetracht der starken Konkurrenz zu erzielen, könnte die Wogen wieder etwas glätten.

Ein Gastbeitrag von Norman Stepuhn.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse