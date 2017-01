Apple: Kommt eine Mammut-Strafzahlung?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple hat letzte Woche erneut für Neuigkeiten gesorgt! Denn die EU-Kommission verlangt, dass Apple eine Zahlung von 13 Milliarden Euro an Irland leistet. Durch ein Steuersparmodell habe sich das Unternehmen illegale Subventionen erschlichen. Doch sowohl Apple als auch Irland selbst weigern sich, die Strafe anzuerkennen. Nun stellt sich die Frage was hier als nächstes passiert?

Bombastischer Betrag! Eine Zahlung von 13 Milliarden Euro soll Apple an Irland überweisen. Doch sowohl Irland selbst, als auch Apple bestreiten, dass sich das Unternehmen durch ein Steuersparmodell illegale Subventionen erschlichen habe.

Es könnte schlimmer kommen! Bloomberg berichtete, dass die Summe sogar noch deutlich höher ausfallen könnte, da sich die Nachzahlung auf die Jahre 2003 bis 2014 bezieht und somit noch Zinsen berechnet werden müssten. Diese Rechnung könnte die Summe um ganze 1,5 Milliarden Euro auf dann insgesamt stolze 14,5 Milliarden Euro in die Höhe treiben.

Ein langer Prozess! Derzeit ist völlig unklar was hier weiter passiert, denn sowohl Apple selbst, als auch die irischen Behörden wollen den Forderungen der EU nicht nachkommen. Da Irland für die Berechnung der endgültigen Summe selbst verantwortlich ist, muss derzeit wohl von einem jahrelangen Streit ausgegangen werden.

Muss die Sache im Endeffekt gar vor dem Europäischen Gerichtshof geklärt werden? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

