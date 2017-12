Apple: Könnte das der nächste Coup werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

das iPhone existiert nun seit mehr als zehn Jahren. Insbesondere in den vergangenen zwei Jahren hat sich aufgrund der stetig steigenden Konkurrenz immer mehr Skepsis in Bezug auf das zukünftige Umsatzwachstum bei dem Flagschiff-Produkt breit gemacht, und das nicht zu Unrecht. Selbst Apple hat dies erkannt und unternimmt in der letzten Zeit vieles, um sich langfristig von den iPhone-Umsätzen unabhängiger zu machen. Ein Plan dabei sieht vor, die Apple-Software auf den Apple-Geräten soweit zu verbessern, dass sich dadurch Skaleneffekte und schließlich höhere Umsätze ergeben.

Möglichkeiten für App-Entwickler begrenzt

Obgleich das iPhone eine starke Fan-Base besitzt, die, wie wir kürzlich gesehen haben, bereit ist, 1.000 US-Dollar für ein Gerät auf den Tisch zu legen, gleicht der App Store laut mehreren Kritikern und im Vergleich zum Android Play Store einem unstrukturierten Basar. Grund dafür sollen teilweise die begrenzten Möglichkeiten für App-Entwickler sein. So müssen App-Entwickler zurzeit zwei Arten von Apps entwickeln. Eins für das iOS-System und eins für das MacOS-System, wenn sie die App auf beiden Systemen anbieten wollen.

Höherer Aufwand senkt Qualität

Da das einen erhöhten Aufwand bedeutet, unterschied sich die Qualität der sonst gleichen App-Anbieter zwischen den Systemen. So werden beispielsweise Updates nicht gleichzeitig zur Verfügung gestellt. Das Problem haben sicherlich auch andere Anbieter, allerdings ist es für Apple wichtiger, denn die Geräte sind auf eine gewisse Kompatibilität untereinander ausgerichtet.

Projekt könnte ab nächstes Jahr starten

Wie nun mit Berufung auf mit der Sache vertraute Personen bekannt geworden ist, plant Apple eine vereinheitlichte Nutzbarkeit zwischen den iPhones, iPads und MacPcs. Apple hat dies jedoch nicht bestätigt. Das Projekt soll ab Beginn des nächsten Jahres starten und womöglich auf der Entwicklerkonferenz im Sommer vorgestellt werden. Bis dahin besteht weiterhin die Möglichkeit, dass es eingestampft wird. In der Vergangenheit äußerte sich Tim Cook eher negativ zu solchen Vorschlägen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.